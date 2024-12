Hockey inline serie A. Colpo Libertas, ora è quinta

La Libertas Hockey Forlì va a prendersi tre punti d’oro in casa di Legnaro, risale la china e si porta a ridosso delle grandi in piena metà classifica: quinto posto. Forlì in vantaggio dopo 5’ con Astolfi e raddoppia con Mucchetti. Bernardoni mantiere le distanza (1-3), poi Carli trova il poker (1-4 all’intervallo). Un power play riapre la partita: Legnaro torna sul 3-4, ma Forlì dimostra solidità mentale e porta a casa il risultato. Grande gioia per Michelangelo Carli: "Nel finale abbiamo sofferto tanto. Sono orgoglioso della squadra perché nonostante la pressione abbiamo portato a casa i tre punti".

Gli altri risultati: Cus Verona-Vicenza 1-11, Cittadella-Edera Trieste 5-7, Tigers Trieste-Torre Pellice 6-1 e Asiago-Milano 3-4 (supplementare).

Classifica: Milano 26; Vicenza 24; Asiago 21; Tigers Trieste 14; Forlì 13; Cittadella e Fox Legnaro 11; Edera Trieste 8; Cus Verona 7; Torre Pellice 0.

e. ma.