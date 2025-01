Hockey inline serie A. Forlì faccia faccia col Cittadella

Torna a giocare fra le mura amiche del pattinodromo di via Ribolle la Libertas Hockey Forlì e l’appuntamento è quello con il primo match casalingo del girone di ritorno, nonché la seconda giornata del lato B del massimo campionato inline. A confrontarsi con i Warpigs, alle 19.30, sarà il Cittadella, "formazione ostica e tutt’altro che facile da contrastare – spiegano proprio dalla società biancazzurra –. I veneti nel corso del girone d’andata hanno dimostrato di essere una squadra in grado di rovesciare qualsiasi risultato, per cui per noi sarà una sfida da affrontare con la massima attenzione, senza concedere possibilmente troppi errori". D’altro canto però la Libertas vuole proseguire l’ottimo cammino in campionato e, in particolare, restare agganciata al quarto posto. I veneti infatti, con 14 punti, sono quinti a -2 dalla formazione forlivese.

Le altre partite: Mc Control Vicenza-Edera Trieste, Tigers Trieste-Asiago Vipers, Hc Milano-Fox Legnaro e Torre Pellice-Cus Verona.

e. ma.