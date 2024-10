Hockey inline serie a. Libertas, che colpo: preso Facchinetti, portiere azzurro

Grandissimo colpo di mercato per la Libertas Hockey Forlì, che si assicura decisamente un top player per il suo ritorno in serie A. Giocherà infatti con la maglia biancazzurra dei Warpigs il portiere della nazionale Daniele Facchinetti (foto in fondo). "Questa volta l’abbiamo fatta grossa, abbiamo voluto davvero esagerare – dicono da via Ribolle –: è con enorme piacere che siamo lieti di annunciare che difenderà la nostra porta proprio il ‘portierone’ azzurro, che sbarcherà a Forlì dopo l’ottima esperienza delle ultime stagioni ad Asiago e dopo aver conquistato la medaglia di bronzo al recente Mondiale di Roccaraso".

Classe ‘92, arriva da Bolzano, dove è cresciuto nelle fila dei Foxes per poi continuare a Pergine e tra le fila del Fiemme su ghiaccio; nella sua lunga carriera sulle piste dell’inline ha militato tra le altre nelle fila di Cittadella ed Asiago, partecipando poi a numerosi campionati mondiali e roller game con la maglia azzurra. "Le sue performance lo hanno portato ad essere uno dei migliori portieri di questo sport, non solo a livello nazionale – continua la società biancazzurra –, e la prossima stagione oltre a vestire la maglia di Forlì darà anche una mano a gestire i portieri del nostro settore giovanile".

e. ma