Hockey inline serie A, stasera in via Ribolle. Libertas, c’è la corazzata Vicenza

Partita di cartello questa sera al pattinodromo di via Ribolle quando, alle 19.30, scenderà in pista la seconda della classe e fortissima Mc Control Vicenza. La Libertas Hockey Forlì è chiamata a una sfida davvero difficile, con la corazzata veneta che vanta un ruolino di marcia di assoluto rispetto, fatto di 10 vittorie e un solo ko, 109 gol segnati (la seconda formazione che ne ha realizzati di più; la capolista Milano, ne ha siglati 56) e appena 16 subiti. "Oltre ai suoi numeri impressionanti, Vicenza arriva anche da un mercato invernale dove si è ulteriormente rinforzata – dicono da via Ribolle –, ma i nostri ragazzi hanno sicuramente come obiettivo quello di giocarsela fino in fondo e comunque usare questa partita per fare esperienza, in vista poi dei match più alla portata, più che per conquistare i tre punti".

Le altre gare: Cittadella-Asiago Vipers, Cus Verona-Tigers Trieste, Fox Legnaro-Torre Pellice ed Edera Trieste-Hc Milano.

e. ma.