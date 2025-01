Hockey inline serie A. Warpigs all’esame più difficile

Dopo aver ospitato sabato scorso al pattinodromo di via Ribolle la Mc Control Vicenza, una squadra costruita per vincere e attualmente seconda in classifica, giocando una partita quindi difficilissima e finita 2-4 in favore dei veneti con tanto di ottima prestazione dei padroni di casa, la Libertas Hockey Forlì è chiamata subito a un altro impegno che definire ostico è riduttivo: i Warpigs infatti saliranno oggi in terra lombarda, per la sfida in casa proprio della regina della serie A, l’Hc Milano, che vanta 35 punti (fischio d’inizio alle 19.30).

Una doppietta di impegni dunque al massimo livello per la squadra forlivese, contro due formazioni degne della Nazionale. I biancazzurri sono chiamati quindi a confermare quanto di buono fatto finora, rendimento che in termini di classifica vale il quinto posto a quota 19.

Le altre partite: Mc Control Vicenza (33)-Cittadella (14), Tiger Trieste (20)-Fox Legnaro (14), Torre Pellice 0)-Edera Trieste (8) e Asiago Vipers (27)-Cus Verona (10).

e. ma.