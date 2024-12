Hockey inline serie a. Warpigs, Ballarin gol. E Facchinetti para tutto

Contro il Cus Verona, formazione con gli stessi punti in classifica della Libertas Hockey Forlì, i Warpigs sono riusciti a portare a casa il bottino pieno: 1-0 con rete della vittoria di Ballarin. L’inizio è di marca scaligera, ma il rientrante Facchinetti fa ottima guardia (ben 33 parate alla fine). Ma Forlì va in crescendo e a un minuto dall’intervallo Mucchetti difende un disco recuperato a metà campo e offre un ottimo assist a Ballarin che trova il miglior momento possibile in cui realizzare il primo suo gol dell’anno. Bernardoni e Guerzoni sfiorano poi il 2-0.

Altri risultati: Vicenza-Asiago 7-3, Milano-Tigers Trieste 8-0, Torre Pellice-Cittadella 1-2 ed Edera Trieste-Legnaro 2-3 (ot).

Classifica: Hc Milano 24; Vicenza 21; Asiago 20; Legnaro, Tigers Trieste e Cittadella 11; Forlì 10; Cus Verona 7; Edera Trieste 5; Torre Pellice 0.