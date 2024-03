Hockey inline serie b. I Warpigs tornano in campo a Viareggio ma la seconda piazza è già in cassaforte

Riparte dopo qualche settimana di pausa il campionato di serie B di hockey inline e anche la Libertas Forlì torna in campo dopo la vincente doppia trasferta romana – 12-0 contro i Mammuth Roma e 3-2 contro Civitavecchia i due risultati –, che le ha regalato il secondo posto matematico. Per l’occasione, il match di questa sera alle 20.30 vedrà i biancazzurri incrociare le mazze ancora in trasferta, stavolta in Toscana, contro la formazione della Spv Vecchia Viareggio. "Per i nostri ragazzi sarà un’occasione importante per iniziare a tastare il terreno in vista playoff", dicono da via Ribolle. L’altra partita sarà fra la capolista Mc Control Vicenza e gli Snipers Tecnoalt Civitavecchia; turno di riposo per i Mammuth Roma.

e. ma.