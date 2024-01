Hockey inline serie B. Warpigs a segno: sono in finale di Coppa

Valida prestazione della Libertas Hockey Forlì, che conquista in casa la finale di Coppa Italia battendo 3-0 la Spv Vecchia Viareggio. Nell’ultimo atto della competizione troverà Vicenza, che nell’altra semifinale ha schiantato 12-1 la Snipers Tecnoalt Civitavecchia.

Il match di sabato al pattinodromo di via Ribolle è stato per gran parte controllato dagli stessi Warpigs che, partiti un po’ in sordina, hanno pian piano guadagnato metri fino a passare in vantaggio con un tiro al volo di Guerzoni, ben pescato da Ballarin.

Il secondo tempo invece inizia con i biancazzurri che cercano più che altro di fare possesso del disco e con i toscani che, a causa anche di un roster ridotto, non riescono ad approfittare dei pochi svarioni dei ragazzi di coach Rizzoli. Verso la metà del secondo tempo ci pensa comunque Cimatti a imbeccare Troiano e a far calare la tensione. Verso la fine, Bernardoni offre il disco del 3-0 a Ballarin che di fatto chiude le ostilità. Il tabellino delle marcature: 18’ pt Guerzoni, 8’ st Troiano, 15’ st Ballarin.

Adesso, però, testa di nuovo al campionato: sabato in via Ribolle arriverà Civitavecchia.

e. ma.