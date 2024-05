Hockey inline serie B. Warpigs a Vicenza per l’impresa promozione

Nessuno, nel mondo dell’hockey inline tricolore, si sarebbe mai aspettato una situazione così. Una chance clamorosa per la Libertas Hockey Forlì, che lo scorso weekend ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla corazzata Vicenza (squadra in serie B solo perché autorerocessa dopo aver vinto lo scudetto) e si è così portata clamorosamente avanti nella serie.

Questo pomeriggio, alle 18 in terra veneta, è in programma gara2 della finale playoff. E proprio grazie al 4-3 dell’andata i Warpigs si sono guadagnati un’occasione d’oro: i biancazzurri sono ad una sola vittoria dalla serie A, impresa che sul campo vicentino resta comunque difficilissima.

"Finora i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano, al di sopra di ogni aspettativa – dicono dal club di via Ribolle –: ci sono ancora da disputare una o due partite e su ciò bisogna concentrarsi senza pensare all’andata, per cercare di fare bene e di giocare ogni singolo disco, di sfruttare ogni piccola chance".

I veneti infatti, che hanno appunto subìto la prima sconfitta in assoluto in stagione nella gara a Forlì, sono obbligati oggi a vincere per portare la serie a gara 3, eventualmente in programma domani alle 18. Gara che Forlì spera, quindi, di non dover giocare. Da ricoradre che in regular sesason ha vinto sempre Vicenza.

