Hockey inline. Warpigs in Veneto alla seconda fase di Coppa:. Sfide con la corazzata Vicenza e i baby di Legnaro

Prende il via la seconda fase di Coppa Italia di hockey inline, con la Libertas Forlì inserita nel concentramento D che si disputa in Veneto a Legnaro, assieme ai padroni di casa dei Fox e a Vicenza. Sarà proprio quest’ultima, alle 16, la prima avversaria per i Warpigs (nella seconda partita del girone), che poi chiuderanno il trittico di incontri affrontando alle 18 la formazione under 23 del club di casa. La prima gara del girone quindi vedrà le volpi padovane sfidare appunto Vicenza (inizio alle 14). "Con il sorteggio non è proprio andata bene – dicono da via Ribolle –, perché pescare Vicenza vuol dire quasi sicuramente fermarsi a questo turno. Ma ciò non toglie che giocare contro squadre di questo livello è sempre un’ottima occasione per imparare".

Le altre partite: girone A (Camaiore) Kemarin Mediolanum-Kraken Camaiore, Torre Pellice-Kemarin Mediolanum e Kraken Camaiore-Torre Pellice; girone B (Milano) Snipers Civitavecchia-Hc Milano C; girone C (Asiago) Asiago Black Out-Edera Trieste, Edera Trieste-Fox Legnaro e Fox Legnaro-Asiago Black Out.

e. ma.