Hockey inline. Warpigs, non riesce la ‘missione impossibile’

Il bilancio è di una vittoria e una sconfitta per la trasferta di Coppa che ha visto impegnata la Libertas Hockey Forlì a Legnaro. Inseriti nel girone D, assieme alla formazione under 23 dei Fox padroni di casa e a Vicenza, i Warpigs sono caduti 8-1 contro quest’ultima, battendo le baby volpi 5-4. Contro Vicenza nel primo tempo si è visto un buon Forlì, combattivo, che però ha commesso alcuni errori di troppo che contro campioni come qulli di Vicenza quasi sempre costano cari. Positivo il primo match per i due nuovi innesti, vale a dire Andrea Ustignani, un ritorno in biancazzurro per lui, e del coach Fabio Rigoni.

Forlì contro Legnaro parte in quarta, andando subito in gol e trovando anche il bis poco dopo. Poi un doppio cambio di fronte chiude il primo tempo sul 4-2. Il secondo tempo vede la Libertas un po’ appesantita, date le due partite una dietro l’altra, ma Ustignani vuole il gol all’esordio e lo trova. Poi sofferenza coi locali che il loro quarto gol e infine la vittoria. Nell’altra partita Vicenza vince 8-4 contro i baby padroni di casa e si qualifica per la fase finale di Coppa Italia, assieme a Torre Pellice, Hc Milano C ed Edera Trieste, che in tabellone troveranno le semifinaliste della scorsa stagione, ovvero Milano, Asiago Vipers, Cus Verona e Cittadella.

I marcatori dei Warpigs nei due match: Guerre (14’ pt) contro Vicenza; Ballarin (5’ pt), Bernardoni (9’ e 16’ pt), Carli (15’ pt) e Ustignani (2’ st) contro Fox Legnaro under 23.

