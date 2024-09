HOCKEY INLINE. Warpigs, ritrovata la serie A ecco il ritorno del tecnico ‘Ciocka’ Rigoni

Un gradito ritorno per la Libertas Hockey Forlì, che dopo essere stata ripescata in serie A, vede anche tornare a vestire i colori biancazzurri Fabio Rigoni (nella foto qui sopra), per tutti il ‘Ciocka’. Rigoni sarà il nuovo capo allenatore dei WarPigs nella prossima importante stagione, e seguirà tutte le categorie, dalle giovanili fino alla prima squadra.

Il curriculum del ‘Ciocka’ è sicuramente uno dei più completi per un giocatore di hockey, sia su ghiaccio che inline: classe ’79, ha militato su ghiaccio tra club di serie A, come Asiago, ed altri di B come Pergine, Caldaro e Varese, poi passare al Chiavenna. Mentre nell’inline è stato campione d’Italia con Milano e ha giocato anche a Padova e Asiago Newts ed è stato per anni un’importante pedina della nazionale Senior.

Famoso per la sua statistica sugli ingaggi vinti, Rigoni è stato un giocatore intelligente, di quelli che assicurano solidità alla squadra. Adesso però dovrà mettere tutta la sua esperienza a disposizione di Forlì, ovvero di "un settore giovanile e una squadra senior molto giovane – dicono dalla società di via Ribolle –, e noi crediamo che questa sia la miscela giusta per la crescita dei nostri ragazzi. Auguriamo a Fabio un buon lavoro e una stagione ricca di successi e di soddisfazioni".

en. ma.