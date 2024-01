Hockey. La Symbol di Farina vuole sbloccarsi

Con il nuovo tecnico Matteo Farina in panchina, e tanti dubbi nella testa, la Symbol Amatori Modena torna alle 18 al PalaRoller di Montale per la terza di A2, ricevendo la seconda squadra del Sandrigo, ambizioso club di A1: le due squadre chiudono la classifica a zero punti, e se la cosa non è strana per la matricola vicentina, lo è molto per la squadra gialloblù, che da oggi in avanti avrà un solo obiettivo in pista, a prescindere dall’avversaria e dalla pista stessa, quella di vincere per sperare in una complicata rimonta. Farina si dimostra fiducioso, ma serve una vittoria: " Le sensazioni sono buone perché ho trovato una squadra con voglia di riscatto. I ragazzi sono consapevoli che non stanno rendendo come dovrebbero e hanno voglia di rivalsa". Parte anche il campionato di Serie B con la seconda squadra dell’Amatori impegnata a Cremona.