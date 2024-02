Hockey. La Symbol non trova la vittoria. La trasferta di Seregno finisce 1-1

Manca ancora la vittoria dopo cinque turni di campionato, evento che non ha riscontri nella storia recente dell’hockey modenese a questo livello, ma il pari con un calcistico 1-1 con cui la Symbol Amatori (foto) è rientrata da Seregno va salutato positivamente, per l’importanza psicologica della reazione mostrata: parlare di promozione in A1 ormai è impossibile, ma crescere e finire in bellezza dando soddisfazione ai tifosi si può ancora fare. In serie B solida vittoria della Pico Mirandola contro l’Amatori Pesaro, in una gara di fatto decisa nel primo tempo. Molto male invece l’Amatori Modena B, travolta in trasferta dalla Scandianese. Nel torneo di serie C pronostico rispettato per la Scomed Bomporto, che fa un sol boccone del malcapitato Gufi Parma: con questo successo la squadra di Lucchini raggiunge Forlì al secondo posto al termine dell’andata, ponendo le basi per un girone di ritorno da protagonista, in chiave playoff.

Hockey A2, 5^G.: R. Bassano – Scandiano 2-3; Montecchio Pr. – Breganze 6-2; Seregno - Symbol Amatori MO 1-1; Thiene – Azzurra NO 7-4; Correggio - Sandrigo 4-0.

Classifica: Scandiano punti 13, Azzurra 12, Correggio 10, Seregno 8, Thiene 7, Breganze 6, R, Bassano e Montecchio Pr. 5, Symbol 2, Sandrigo 1.

Hockey B, 3^G.: Cremona - Correggio 2-7; Pico Mirandola – Amatori PS 6-2; Scandianese – Amatori MO 9-2.

Classifica: Pico Mirandola e Correggio punti 7, Scandianese 6, Cremona ed Amatori MO 3, Amatori PS 0.

Inline C, 7^ G.: Empoli – Imola 8-2; Scomed Bomporto – Gufi PR 11-3; Forlì – Riccione1-2; Ferrara – Viareggio rinviata.

Classifica: Riccione punti 21, Forlì e Scomed Bomporto 15, Empoli 12, Ferrara (*) 9, Imola (*) 4, SPV Viareggio (**) 2, Parma 0. (*) = un asterisco ogni partita in meno.

Riccardo Cavazzoni