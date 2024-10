Hockey. L’Amatori piega Seregno. Moncalieri è super

amatori modena

4

seregno hockey

0

AMATORI MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina.

SEREGNO 2012: Reggio, Pasquale, Fiazza, Tessarolo, Tremolada L., Duroni Vagni, Tremolada M., Chirino Diaz, Damone; all. Giaroni. ARBITRO: Fermi M. (PC).

Note: Espulsi: Chirino Diaz per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Ehimi al 4’38", Pochettino al 12’28", Cunegatti al 24’11"; 2° tempo Pochettino al 5’03".

L’Amatori 1945 rispetta il pronostico, e centra la terza vittoria consecutiva battendo nettamente il Seregno, mantenendo la rete inviolata: merito soprattutto di un ottimo Luca Moncalieri, che si è sempre opposto agli attacchi degli ospiti. Molto buona la prova della squadra gialloblù, che ha sempre dimostrato di avere la gara in assoluto controllo, sia in difesa, più nel primo tempo in verità, che in attacco, dove gli affondi in velocità di Pochettino hanno messo in grande difficoltà Seregno.

r.c.