Hockey. Monza si prende il derby e vola in Coppa Italia

L’ultimo squillo vincente del 2024 è particolarmente fragoroso. Perché consente all’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar di spazzolare i tre punti messi in palio dal derby con l’Amatori Wasken Lodi e di ottenere la qualificazione matematica alla Coppa Italia. Una doppia certezza innescata appunto dal 6-3 sulla rivale giallorossa nel penultimo turno del girone d’andata. Il turno conclusivo della prima parte del campionato andrà in onda, dopo la sosta di fine anno, il 4 e il 5 gennaio. Monza, nel confronto in calendario sabato 4 gennaio in Versilia, sfiderà il GB Mec Viareggio, decimo con 13 punti. La formazione biancorossazzurra, approdata a quota 17, deve guardarsi le spalle dal Grosseto (14) e dal tandem formato da Giovinazzo, in gran rimonta e dal neopromosso Viareggio a quota 13.

Ma la squadra allenata da Ivan Jaquierz, anche se dovesse accusare uno stop a Viareggio, sarebbe comunque ammessa alla Coppa Italia. I padroni di casa, in un palazzetto colmo di entusiasmo, mandavano a referto cinque elementi: Matteo Galimberti, Alessandro Uva, Francisco Bielsa, Giulio Piccoli e Valentin Marzonetto, autore di una doppietta. Ma pure il portiere Juan Velazquez, 18 anni senza paura, è stato determinante nel derby: "Non abbiamo paura di nessuno", chiarisce Velazquez, portiere della nazionale argentina Under 19.

Gianni Gresio