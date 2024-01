Hockey. Pari della Symbol. Promozione lontana

symbol

5

sandrigo

5

SYMBOL AMATORI 1945 MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M,; All.: Farina Mat..

TELEA MEDICAL SANDRIGO: Merlo, Dalla Valle, Somacale, Crovadore, Contro Cocco, Lopreiato Ciambetti, Costenaro, Novello; all.: Gonzo.

Arbitro: Trevisan M. (Viareggio/LU). Note: Espulsi temporaneamente Somacale (2 volte) e Costenaro per due minuti, Pochettino espulso definitivamente. Marcatori: 1° tempo Tudela al 2’10" e al 19’19" (TD), Crovadore al 19’55", Bozzetto al 21’49"; 2° tempo Tudela (TD) al 2’45", Costenaro al 7’22", Somacale (TD) al 11’55", Beato al 12’26", Somacale (TD) al 21’52", Dalla Valle al 23’56".

La Symbol Amatori muove la classifica, ma il pari con un Sandrigo concreto e più cinico, affonda quasi completamente le speranze dei gialloblù di poter lottare per la promozione. Nonostante un Tudela ritrovato in attacco, sono gli errori difensivi a condannare una squadra che ha avuto più volte la gara in mano.

r.c.