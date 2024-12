Hockey. Pari dell’Amatori. La Pico si squaglia

Con un calcistico 1-1 si conclude il 2024 dell’Amatori 1945 Modena, che allunga la striscia positiva, rischiando però parecchio: l’Amatori ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per uscire indenne dal PalaSomaschini. Decisamente un finale d’anno amaro per la Pico Mirandola, che incassa il secondo 0-5 casalingo in altrettante gare: la squadra di Iallacci quando subisce la prima rete si squaglia. Ora il campionato si ferma, e si ripartirà nel primo week end con l’hockey pista, e nel secondo per l’Inline.

I risultati. A2, 4^G.: Valdagno – Montecchio Pr. 5-2; Breganze - Trissino 6-4; Pico – Scandiano 0-5; Correggio – Thiene 5-5; Seregno - Amatori Modena 1-1; Riposa: R. Bassano.

Classifica: Breganze punti 10, Correggio 8, Trissino e Valdagno 6, Scandiano (*) e Seregno 5, R. Bassano (*), Amatori Modena (*) e Montecchio Pr. 4, Thiene (*) 2, Pico Mirandola 0. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni