Hockey: pari in rimonta del Cgc. La forza di reagire. Mura e Muglia a segno

cgc viareggio

2

sarzana

2

GB MEC CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Lombardi, Rosi, Mura, Puccinelli, Raffaelli, Muglia, D’Anna. All. Cupisti.

HOCKEY SARZANA: Corona, Manrique, Rubio, Ortiz, De Rinaldis, Festa, Illuzzi, Mattugini, Tognacca. All. De Mola.

Arbitri: Ferraro e Marcolin.

Marcatori: 19’ pt Illuzzi, 22’ Mura; 14’ st Ortiz, 17’ Muglia.

VIAREGGIO – Un pareggio che non cambia nulla, non crea il solco decisivo per allungare dalla zona calda, ma al tempo stesso non peggiora le cose. Il Gb Mec Cgc Viareggio impatta 2-2, nella sfida salvezza, contro il Sarzana ed alla fine va bene anche così. Partita decisamente tattica con le due squadre attente a seguire il vecchio adagio ‘prima meglio non prenderle, che darle’. Così la partita si trascina nel solco dell’equilibrio sfrenato con i due portieri Gomez e Corona bravissimi a chiudere la saracinesca alla bisogna.

Il primo tempo, di fatto, si elettrizza nel finale, quando al diagonale del sempre verde Illuzzi, imbeccato dall’ex Rubio, risponde quel satanasso - parlando di grinta - di Mura che infila l’1-1 dalla distanza. Nella ripresa la sceneggiatura della contesa non cambia; equilibrio era e equilibrio rimane. Così sono gli episodi a fare la differenza. Al 14’ Mura - spesso delizia, talvolta croce bianconera - butta a terra Ortiz. È blu e conseguente tiro di prima che vale il 2-1 ligure. Il Cgc però ha un’anima vera e viva, alfiere di questa anima indomita si erge Samu Muglia, che sempre su tiro diretto insacca il 2-2 con un dolcissimo lob dopo aver fatto distendere Corona. Nel finale è Corona a far la differenza respingendo prima su Muglia e poi su Mura, poi è lo stesso argentino a centrare un clamoroso palo, dopo una ripartenza di pura garra. Alla fine è un pari, forse non quello che serviva, forse ciò che è stato realmente meritato, considerando anche la forza di un avversario che non vale la deficitaria classifica che occupa. Di sicuro l’ennesima conferma che il Centro potrà contare, fino alla fine, su Federico Mura e Samu Muglia, che sotto il profilo realizzativo stanno facendo ciò che era loro richiesto.

"Abbiamo preso un punto sulle dirette contendenti ed il Sarzana è rimasto a distanza. La vittoria era chiaramente importante, ma alla fine siamo comunque soddisfatti", è il commento a fine partita del direttore sportivo bianconero Nicola Palagi.

Sergio Iacopetti