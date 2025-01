Hockey: pazza vittoria con Muglia e Mura. Il Centro la ribalta negli ultimi secondi

CGC VIAREGGIO 4 MONZA 3

VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Puccinelli, Mura, Lombardi, Muglia, D’Anna, Rosi, Raffaelli. All. Cupisti.

MONZA: Velazquez, Bielsa, Piccoli, Marzonetto, Zucchetti, Uva, Riva, Galimberti. All. Jaquierz.

Arbitri: Eccelsi, Marinelli.

Marcatori: 18’ pt Bielsa, 22’ pt Cinquini (aut.), 24’ pt Lombardi; 9’ st Zucchetti, 20’st Muglia, 24’ st e 24’ st Mura.

Note: ammoniti Zucchetti, Uva; Cupisti.

VIAREGGIO – Cgc-Monza sarà la partita più chiacchierata della stagione perché ci sarà da riguardare tra gli almanacchi per ritrovare una partita del genere. Monza avanti 3-1 a 5’ dalla fine; due delle tre reti brianzole arrivate su autorete; Cgc che coglie tre legni; portiere viareggino, Gomez, che respinge due tiri diretti. C’è tutto per definire improbabile il successo viareggino. Eppure è finita 4-3 per il Cgc, e il successo assume le sembianze dell’epico se si pensa che a 30 secondi dalla fine il risultato diceva 3-2 per i brianzoli.

Se già è raro segnare negli ultimissimi secondi di partita, figuriamoci quando la rete decisiva arriva a 1 secondo, dalla fine, con annessi 10’ di verifiche e controverifiche, esultanze e fischi, stupore e felicità. Alla fine, dopo lunghi conciliabili, tra gli arbitri di campo, l’arbitro addetto al cronometro e le due panchine, il 4-3 è stato sancito. Tre punti pesantissimi, in chiave salvezza, e poco importa se il sogno Final Eight di Coppa Italia è svanito, causa contemporaneo successo del Grosseto sul Novara. La partita inizia con un Cgc rabberciato con Muglia e soprattutto D’Anna a mezzo servizio. Ritmi alti e belle giocate, con i due portieri subito in azione. Al 18’ Bielsa in ripartenza sigla l’1-0, ma il Cgc reagisce prontamente solo che Muglia fallisce un tiro diretto. Mura suona la carica, poi è la volta di Cinquini a sverniciare la traversa. Prossimo al meritato pari, il Cgc incassa invece lo 0-2 con una sfortunatissima autorete di Cinquini, che intercetta un passaggio verso l’area di Uva. Per fortuna Lombardi accorcia, con un bellissimo diagonale e sull’1-2 si va al riposo.

Nella ripresa accade di tutto. Mura coglie traversa e palo con lo stesso tiro, mentre Zucchetti tira dalla distanza ed incrociando il pattino di Mura trova il 3-1. Sembra finita, ma Muglia da rapace d’area accorcia a 5’ dalla fine. Il Cgc si butta in avanti alla ricerca di un meritatissimo pari e compie il miracolo nel nome di Federico Mura. L’ex Giovinazzo impatta a 34 secondi dalla fine, con un bolide dalla distanza, poi a 1 secondo dalla sirena completa tutto toccando un tiro, addirittura dall’altezza della propria porta, di Cinquini. Il miracolo è bianconero.

Sergio Iacopetti