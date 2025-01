Hockey pista A2: Correggio a Modena contro l’Amatori. Scandiano prova a fermare la capolista

L’hockey su pista riprende subito l’attività con la quinta giornata di Serie A2 e col debutto del campionato di Serie B: l’A2 (dirette Fisr youtube) gioca tutta oggi, la B tutta domani. Due gare molto complicate attendono le formazioni reggiane di A2, in pista dalle 18: il Centro Palmer Scandiano (5 punti, ma con una gara in meno) ospita al Pala Regnani la capolista del campionato, l’Hockey Breganze (10), mentre la Bdl Correggio (8) è in trasferta a Modena contro l’Amatori (4 punti, una gara in meno).

SCANDIANO. Per fermare la capolista vicentina, squadra molto esperta, mister Enrico Mariotti ha convocato i portieri Vecchi e Raveggi e gli esterni, Barbieri, Nicolò Busani, Roca, Stefani, Beato, Herrero Meglioli.

CORREGGIO. Tanti gli ex di turno, a partire dal tecnico modenese Matteo Farina e dai giocatori Cunegatti, De Pietri, Ehimi e Moncalieri. In casa correggese sarà una sfida speciale per Gabriel Tudela, che lo scorso anno vestiva i colori gialloblu. Eduard Granell, tecnico della BDL Mini Motor, avrà a disposizione i portieri Salines e Federico Pedroni, gli esterni Tudela, Righi, Menendez, Manuele Pedroni, Holban, Cinquini, Casari e Caroli.

SERIE B. Per entrare in una sorta di play-off, occorre arrivare tra le prime tre di un girone a sette squadre che vede la presenza di ben quattro reggiane, oltre a Pesaro, Mirandola e Amatori Modena che riposa alla prima.

Domani alle 17,30 la Minimotor Correggio gioca a Pesaro contro gli esperti Barberi e Scutece, mentre alle 18 ci sono le due gare casalinghe. All’Arcostruttura di Scandiano s’inizia proprio con il derby locale tra Roller e Sasco Rotellistica (tutta maschile salvo il secondo portiere Greta Ganassi), mentre l’Italplastics Correggio attende il Mirandola al PalaPietri.

Claudio Lavaggi