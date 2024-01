Hockey pista A2. Correggio, che peccato. A Novara gioca bene ma perde di misura

AZZURRA NOVARA

2

BDL CORREGGIO

1

AZZURRA NOVARA: Bernardelli, Brusa, Ortiz, Gallotta, Maniero, Fortina, Stefani, Mele, Mastropasqua, Spina. All. Campanati.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Casari, Menendez, Caroli, Amatulli, Righi, M. Pedroni, Castiglioni, Holban, F. Pedroni. All. Granell.

Arbitro: Vischio di Thiene.

Reti: pt 7’ Maniero; st 6’ Casari, 22’ Mele.

Peccato: nel campionato di A2, la Bdl Minimotor a Novara gioca una buona partita, resta in gara fino all’ultimo, ma deve arrendersi all’Azzurra con il minimo scarto di 2 a 1.

Al Pala Dal Lago si sono viste due squadre in salute, e ancora imbattute, dar vita ad una partita molto equilibrata con gli opposti portieri sempre attenti. Sull’1 a 1 la Bdl non sfrutta la superiorità numerica per l’espulsione di Stefani e nel finale arriva il gol decisivo dei locali. I reggiani ci hanno provato sino al termine, inserendo cinque uomini di movimento ma il pareggio, che sarebbe stato meritato, non è arrivato.

SERIE B. Minimotor Correggio–Pico Mirandola 4 a 4.

Correggio di mister Eduard Granell con F. Pedroni, Holban, Gabbi (1 gol), M. Pedroni, Giannotti (2); Mangano, Simonelli (1), Castiglioni, Pozzi, Teli.