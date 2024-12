Hockey pista A2: Correggio gioca domani in casa col Trissino. Roller al debutto: primo round a Seregno

Si gioca oggi la seconda giornata del campionato di Serie A2 di hockey su pista, ma per il Centro Palmer Scandiano stasera alle 20,45 a Seregno (punti 0) è il debutto ufficiale, visto il riposo osservato al primo turno per il numero dispari di squadre. La Bdl Minimotor Correggio (3), invece, gioca domani alle 18 al Dorando Pietri, contro il Trissino (3).

SCANDIANO. Mister Enrico Mariotti presenta partita e campionato: "Il Seregno lo abbiamo già affrontato in Coppa Italia ed è una squadra cresciuta nelle ultime settimane e davvero complicata da affrontare in casa sua. Riguardo al campionato, ritengo il nostro girone molto equilibrato: su 11 squadre, almeno 7 possono puntare ai primi quattro posti che mandano ai play-off e ovviamente noi siamo tra queste. Sino ad oggi ci è servito per conoscerci, ma dobbiamo ancora crescere, soprattutto in due aspetti: la realizzazione dei tiri diretti (4 gol su 18) e il comportamento in campo per evitare espulsioni (10) che poi vanno a condizionare l’esito delle partite. Dobbiamo partire bene, perché questo fa crescere l’autostima ma, come detto, a Seregno non sarà facile. Il Roller Scandiano è annunciato al completo.

CORREGGIO. Dopo la sofferta vittoria contro il Montecchio Precalcino, per la BDL Mini Motor è tempo di pensare al Trissino: domani sarà ancora fermo Edoardo Righi per il problema alla caviglia, e non è da escludere che il suo rientro arrivi con il nuovo anno, mentre Gabriel Tudela, che ha saltato il match d’esordio contro il Montecchio Precalcino, non è al massimo della forma. Mister Granell affronterà la sfida contro i vicentini con i portieri Federico Pedroni e Salines, e gli esterni Caroli, Casari, Menendez, Cinquini, Manuele Pedroni, Matteo Holban, Gabbi e Giannotti. Sarà deciso all’ultimo l’eventuale impiego di Gabriel Tudela.

Claudio Lavaggi