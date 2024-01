Hockey pista A2. Correggio va sotto, ma poi vince

ROLLER BASSANO

3

BDL CORREGGIO

5

ROLLER BASSANO: Dalla Valle, Pelva, Tottene, Marangoni, Rigon; Antoniazzi, Serraiotto, Refosco, Biasini, Cecchetto. All. Nunes.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Menendez, Amatulli, Casari, M. Pedroni; Righi, Caroli, Gabbi, Giannotti, F. Pedroni. All. Granell.

Arbitro: Fabris di Thiene.

Reti: pt 0.16 Rigon, 9.34 Marangoni, 17.02 Righi, 20.21 Serraiotto, 24.59 Casari; st 8.37 Casari, 19.23 Caroli, 19.53 Casari.

In Serie A2, gara volitiva della Bdl Correggio che vince a Bassano contro il Roller per 5 a 3, ribaltando un punteggio di 1 a 3 a fine primo tempo che non faceva presagire nulla di buono. Da raccontare il gol del 3 a 2, quando Caroli punta verso la porta, salta tra avversari, sbilancia il portiere e serve a Casari un assist perfetto. Il momento decisivo è stato il 20° minuto della ripresa, quando Correggio ha realizzato due gol in pochi secondi, doppio vantaggio poi determinante per il successo finale. Molto positivo capitan Caroli autore di una tripletta, in gol con Righi e Casari, tutti giocatori di scuola correggese. Ottimo sui tiri diretti il portiere Salines, che ha sventato un rigore e tre punizioni di prima.