Hockey pista A2: domani Correggio ospita il Bassano. Scandiano: vinci a Montecchio se vuoi pensare in grande

Fa il pieno l’hockey su pista reggiano, con tutte le squadre impegnate in questo week-end: l’ingresso alle gare casalinghe è libero.

SERIE A2. Stasera alle 20,45 il Centro Palmer Scandiano (5) gioca sulla pista vicentina del Montecchio Precalcino (4). E’ ovvio che se la squadra di Enrico Mariotti (foto) vuole pensare in grande, da queste trasferte deve portare a casa tre punti.

Domani alle 18 al PalaPietri di Correggio la BDL Minimotor (11) ospita il Roller Bassano (4): fatto davvero particolare, i vicentini sono penultimi (peraltro una gara in meno) con la differenza reti attiva, frutto soprattutto di un’ottima difesa. Mister Granell presenta la sua squadra al gran completo e quanto detto per Scandiano vale anche per Correggio.

SERIE B. Derby incrociato Scandiano-Correggio, anche se le squadre del Boiardo non sono della stessa società. Oggi alle 17, Rotellistica Sasco-Italplastics Correggio, domani alle 15 Mimimotor Correggio-Roller Scandiano.

SERIE A FEMMINILE. Torna anche il campionato in rosa, con le ragazze di Valeria Calia (3) impegnate in casa domani alle 18 contro il Valdagno (6). Le reggiane cercano un posto tra le prime quattro, evitando possibilmente il quarto che le manderebbe direttamente nelle fauci del Matera.

Una vittoria con le venete permetterebbe l’aggancio al secondo posto e dunque si tratta di uno scontro che potrebbe diventare decisivo sull’esito finale del campionato. Gara trasmessa in diretta youtube, come anche quelle di A2.

c.l.