Hockey pista A2. Scandiano esulta di corto muso. Per ora si gode il primato in classifica

ROLLER SCANDIANO

5

TELEA SANDRIGO

4

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Rocha, N. Busani, Deinite, Barbieri; Cinquini, R. Busani, Fontanesi, Ganassi, Raveggi. All. Cupisti.

TELEA SANDRIGO: Merlo, Dalla Valle, Somacale, Contro, Costenaro; Vicari, Lopreiato, Toniolo, Novello. All. Gonzo.

Arbitro: Righetti di Sarzana.

Reti: pt 7.11 Deinite, 12.11 e 14.45 Cinquini, 21.09 N. Busani, 23.18 Somacale, 24.53 Dalla Valle; st 6.53 Barbieri, 12.58 Somacale (td), 21.57 Costenaro.

Note: spettatori 200 circa. Scandiano sbaglia tre tiri diretti, il Sandrigo un rigore e un tiro diretto. Espulsi 2’ Rocha, Fontanesi, Somacale, Contro e Costenaro.

Col fiato lungo, ma molto lungo, il Roller Scandiano si impone al PalaRegnani per 5 a 4 a un indomito Sandrigo e per qualche ora assapora la gioia del primato solitario in classifica nel campionato di Serie A2 di hockey pista.

Il risultato parla di gara equilibrata, ma in realtà non è proprio così. Le squadre partono guardinghe, ma poi Busani serve l’assist per il gol al volo dei Deinite. Passano pochi minuti e questa volta è Fontanesi che serve Cinquini per il 2 a 0; poi arriva il terzo gol e il quarto e qui Scandiano … si ferma.

Vanno in pista tutti i giocatori di movimento nel finale di primo tempo e Sandrigo ne approfitta dello sfilacciamento rossoblù per accorciare sino al 4 a 2 che porta le squadre al riposo. Discreto inizio di ripresa con il 5 a 2 di Barbieri, ma poi il Roller pare patire fisicamente il ritmo della partita.

Si chiude troppo, sino a subire i due gol che riaprono la gara e buon per la truppa di Cupisti che il portiere Vecchi ci metta un paio di pezze proprio nell’ultimo minuto. In ogni caso resta un bel successo, contro una formazione di buon livello.

SERIE B. la Rotellistica Sasco Scandianese ha perso a Mirandola 6 a 1 con rete reggiana di Consiglio. A referto, nella squadra di mister Barbieri, C. Rinaldi, Rivi, Pozzi, Consiglio, Castaldi; Berti, Yacanto, Gabriele Ganassi, K. Rinaldi, Greta Ganassi.

Claudio Lavaggi