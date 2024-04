Hockey pista. Bdl ha in mano il futuro... degli altri. In B la Minimotor per la final eight

Il campionato di Serie A2 di hockey su pista gioca la quartultima giornata della stagione; poi non ci saranno play-off e play-out, per cui la sorte delle due reggiane sembra già definita nella permanenza in categoria. Diverso l’hockey femminile che prevede la final four con la Rotellistica Sasco Scandianese e la Serie B che si definisce in questo week end.

Il Roller Scandiano (punti 24) gioca stasera a Seregno (9) alle 21, contro una formazione che non è ancora salva. I rossoblù di Cupisti sono entrati in crisi di idee e risultati, una stagione strana che per diverso tempo ha visto Scandiano capolista.

La Bdl Minimotor Correggio ha in mano mezzo campionato… altrui. Ha 21 punti e domani alle 18 ospita al Dorando Pietri la squadra più in forma del campionato, l’Amatori Modena (27) dei tanti ex. I gialloblù vogliono i tre punti, Correggio vuol fare bella figura nel derby e ne ha le possibilità, visto che di recente ha sconfitto la capolista Novara. L’ingresso al palasport è libero, diretta (come anche per Scandiano) sul sito Youtube della federazione.

Sempre domani, ma in anticipo alle 15, in Serie B si gioca al PalaPietri tra Minimotor Correggio e Amatori Modena. Correggio è pari al Pico in testa alla classifica, sia a livello di punti, sia di reti negli scontri diretti. Ma Mirandola gioca oggi con Cremona e quindi domani la Minimotor saprà con precisione con quanti gol di scarto deve superare il Modena per vincere il girone: prima delle due gare sono sei le reti da recuperare al Mirandola. La seconda, comunque, avrà due ulteriori gare per raggiungere la final eight.

A Pesaro alle 18,30 oggi si gioca Pesaro (1)-Sasco Scandiano (12). In caso di vittoria, è probabile il terzo posto finale per la mista di Barbieri.

Claudio Lavaggi