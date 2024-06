Hockey pista: campionati italiani

Molto positiva la doppia trasferta delle reggiane nei campionati italiani Under 13 a Castiglion della Pescaia e Under 17 a Viareggio. Tra questi ultimi le reggiane non entrano nella final four, ma con Scandiano che supera il Lodi 5 a 2 e con Correggio che s’impone a Eboli 6 a 5 nei recuperi, si ritrovano nella finale di Coppa Fisr. La vince Scandiano 8 a 5, dopo un primo tempo chiuso 5-5. Scandiano (foto) di Nicolò Busani si è presentato con Francia in porta, Riccardo Busani (4 gol), Ranati (2), Montanari (1), Montecroci (1); Barbieri, Depietri e Gilioli. Correggio di Granell ha schierato Severi, Ferretti (2), Angelotti (1), Ferraro (1), Folloni; Munari (1), Tagliavini, Cerguta, Tolomelli.

Il Roller Scandiano è arrivato alla finalina per il terzo e quarto posto dello scudetto under 13 contro il Thiene, ma nonostante il supporto dei propri tifosi, molto rumorosi e con i volti pitturati di rossoblù, l’ha persa 5 a 4 ai tiri di rigore (tempi reg. 3-3). Nel girone aveva superato il Follonica 4 a 3, Eboli 5 a 2 e pareggiato con Lodi 3-3. Nei quarti ha battuto Castiglione 3 a 2, perdendo la semifinale dal Breganze 6-0. La formazione allenata da Roca in finale con Albicini, Ruggi, Elia Valentini, Davide Valentini (1+1rig.), Vivi (2); D’Erchia, Lusetti, Onfiani, Niccolò Valentini, Depietri. Nella Coppa Fisr under 13, Correggio è arrivato in finale, ma ha perso 6 a 0 dal Lodi.