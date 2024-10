Hockey pista. Che bravi i baby di Correggio: secondi al Memorial Sala

Due giornate dense di sport e di emozioni, quelle coincise al PalaPietri con la prima edizione del torneo nazionale di hockey su pista Memorial Lorenzo Sala (foto), lo storico meccanico di Correggio Hockey, scomparso a 63 anni nel giugno dell’anno scorso. E la formazione locale, al via erano c’erano le squadre under 13, è pure andata vicina a potergli dedicare il successo, se non fosse stato per il fortissimo Sarzana che nella partita decisiva ha sconfitto i ragazzi reggiani, relegandoli al secondo posto e vincendo pertanto il torneo. Detto dei liguri e della prima formazionale locale, al terzo posto si è piazzato il Roller bassano, sul Novara, la formazione femminile di Correggio e il Trissino. Correggio Hockey ha consegnato a Cristina Salati, moglie di Sala, una targa a riconoscimento dell’immenso lavoro svolto da Lorenzo, sempre con grande umiltà e competenza.