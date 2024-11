Hockey pista: Coppa Italia A2 e B. Il Roller prova a prendere Correggio

A singhiozzo il campionato femminile con la prossima gara Viareggio – Sasco Rotellistica fissata per il 26 novembre, nell’hockey su pista si torna a giocare solo per la Coppa Italia di Serie A2 e B.

Coppa A2. La classifica dice Correggio in testa con 12 punti, Modena e Scandiano 9, Seregno 6, Mirandola 0. E oggi alle 18 al PalaRegnani si affrontano proprio il Roller Scandiano, targato Centro Palmer, e l’Amatori Modena: si gioca dunque per agganciare Correggio (che ha una gara in più del Modena e che oggi riposa) e per cercare la supremazia del girone in vista delle finali. Il Centro Palmer Scandiano di Enrico Mariotti dovrebbe essere al completo con i portieri Vecchi e Raveggi, e gli esterni Barbieri, Nicolò Busani, Roca, Deinite, Stefani, Beato, Herrero Meglioli e Riccardo Busani.

Coppa B. Nel girone B entrambe le partite sono in programma per domani alle 18: si giocano infatti Amatori Lodi (0) – Roller Scandiano (6) e Minimotor Correggio (15) – Roller Lodi (6). Nel girone E, l’imbattuta Rotellistica Sasco (13) vuole tornare al successo contro l’Amatori Modena (3), oggi alle 17 all’Arcostruttura scandianese e le possibilità ci sono davvero, anche considerando che mister Massimo Barbieri recupera un po’ tutti gli infortuni. Domani, invece, l’Italplastics Correggio (9) è di scena a Pesaro (3) alle 17,30.

Foto: Alejandro Roca