Hockey pista donne Serie A. La Rotellistica sfida l’imbattibile Matera

Arriva la mission impossible per la Sasco Rotellistica Scandianese che nel campionato di Serie A oggi alle 18 affronta la trasferta più difficile della stagione, quella di Matera, squadra imbattuta in Italia da tre anni. "Per me è sempre una bella emozione tornare in Basilicata - dice Mili Yacanto, una delle due argentine di Scandiano - Matera è stata la mia prima squadra italiana, là ho iniziato a conoscere l’hockey europeo e sono rimasta molto legata; dopo la mia esperienza in Spagna, ora vorrei far crescere la Scandianese".

Sasco con i portieri Teli e Pisati, gli esterni Berti, il giocatore-allenatore Calia, Yacanto, Gimeno, Gallotta e Giardina gli esterni.