Hockey pista: è record di presenze con 29 squadre. Due giorni con i migliori baby al torneo di Scandiano

Da questa mattina alle 9 e sino a domani sera, i due impianti "a rotelle" di Scandiano saranno teatro del 2° Torneo Internazionale "Futura Hockey Camp Cup", organizzato a ingresso libero dalla locale società della Sasco Rotellistica. Si gioca dunque al PalaRegnani e nell’adiacente Arostruttura quello che è uno dei tornei giovanili più corposi del panorama italiano di hockey. Saranno 29 le squadre in tabellone, suddivise in 4 categorie giovanili: under 11/13/15 /17 oltre alla femminile senior, in rappresentanza complessiva di sei regioni italiani, più la formazione francese dell’Hockey Club Voiron. Presenti dunque Follonica, Grosseto, Pumas Viareggio, SPV Viareggio, Camaiore, Amatori Pesaro, Crabs Pesaro, Correggio, Roller Scandiano, gli organizzatori della Rotellistica Scandianese, l’Amatori Novara, l’Azzurra Novara, l’Amatori Wasken Lodi, Breganze, Trissino e Valdagno. In pratica, Giovinazzo esclusa, ci sono le più forti squadre d’Italia che già potranno valutarsi per quando si disputeranno i tricolori. E’ record di squadre presenti, il tutto con la "benedizione" del c.t. della nazionale Italiana Alessandro Bertolucci. Lui non ci sarà, ma marcherà il cartellino come tecnico il fratello Mirko (ex allenatore di Correggio) e sostenitore lui pure del torneo assieme al mister scandianese, Massimo Barbieri. Stasera alle 21,15 la cerimonia d’apertura, domani ancora partite senza soluzione di continuità sino alle cinque finali in programma dalle 17.

c.l.