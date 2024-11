Hockey pista femminile Serie A. Sasco, si comincia. Sfida al Trissino

Dopo una lunghissima attesa parte anche il campionato femminile di Serie A, presenti, oltre alla Sasco Rotellistica Scandianese, anche il Matera, il Trissino, il Valdagno e il Viareggio, con le lucane ancora una volta favorite per la conquista dello scudetto. In casa Sasco è cambiato molto, a partire dal tecnico che non è più Massimo Barbieri (rimasto ad allenare la Serie B), ma Valeria Calia (foto), 37 anni, giocatrice-allenatrice, oltre che capitana. "Sono molto contenta di questo incarico anche - dice Valeria - ringrazio Massimo e la società per la fiducia: ho accettato subito di buon grado e in questa nuova esperienza darò tutta me stessa. Conosco l’ambiente essendo già da molti anni parte di questo gruppo; siamo pronte per la stagione, anche se già dall’esordio non sarà facile". E l’esordio è proprio oggi alle 18 al PalaRegnani a ingresso libero, avversario un Trissino ben attrezzato. Il tecnico scandianese ha convocato se stessa, poi Giorgia Teli e Chiara Pisati per difendere la porta (Greta Ganassi ha optato per la B maschile), Maria Victoria Gimeno, Mili Yacanto Frau, Anna Berti, Nicole Giardina, Alice Pontrelli, Alicia De Stefano e Ilaria De Francesco.