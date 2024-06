Hockey pista. Granell confermato tecnico di Correggio

Prima conferma in casa Correggio Hockey in vista del prossimo campionato di Serie A2: alla guida tecnica resta Eduard Granell (foto), l’allenatore spagnolo arrivato lo scorso anno al team correggese che ha saputo conquistarsi la fiducia di società e giocatori. Per lui, oltre alla prima squadra e a quella che militerà in Serie B, un ruolo di coordinamento tecnico del settore giovanile del club e la guida di alcune squadre under. "Sono molto felice di poter continuare il lavoro iniziato a Correggio – dice il tecnico – ciò che più mi è piaciuto è che mi sono sentito a casa, in un ambiente molto professionale ma allo stesso tempo familiare. Gli obiettivi per la prossima stagione sono molto chiari, fare meglio dell’ultima annata".