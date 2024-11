Hockey pista: partono male le ragazze della Sasco. Scandiano flop. Correggio a valanga

Parte male l’avventura della Sasco Rotellistica Scandianese nel campionato femminile di Serie A. La squadra di Valeria Calia perde infatti in casa dal Trissino per 3 a 5, mostrando una difesa non proprio ermetica. A referto Teli, Calia, Berti (1 gol), Gimeno (1), Yacanto Frau (1); De Stefano, De Francesco, Pontrelli, Giardina, Pisati.

Coppa Italia. Si riaprono i giochi della qualificazione della coppa di A2, per la sconfitta del Roller Scandiano a Seregno per 3 a 2.

La vittoria della Bdl Minimotor Correggio sul Mirandola lancia la squadra di Granell al comando della classifica, anche se il Modena ha una partita in meno. A Seregno mister Mariotti ha schierato Vecchi, N. Busani, Stefani, Roca (1), Deinite (1), Beato, Barbieri, R. Busani, Raveggi. Sbagliando un rigore e due tiri diretti, si è trovata sotto 1 a 3 e nel finale, anche a causa di altri clamorosi errori sotto porta, la rimonta non è riuscita. La Bdl Minimotor Correggio supera in casa il Mirandola per 10 a 1.

A referto, F. Pedroni, Menendez (2), Cinquini, Caroli (1), Casari (2); Tudela (3), M. Pedroni (1), Holban (1), Righi, Severi. Sorpresa anche nella Coppa Italia di Serie B, con la Rotellistica Scandiano che nel girone E impatta 3 a 3 a Mirandola, subendo il pareggio all’ultimo secondo.

Mister Barbieri ha schierato C. Rinaldi, Vivi (1), Gioele Ganassi (1), Consiglio (1), Castaldi; Gabriele Ganassi, Pozzi, K. Rinaldi e Greta Ganassi. Assente Giardina per infortunio.

Nel girone B, derby a chiare tinte correggesi tra Minimotor e Roller Scandiano, con successo interno per 8 a 4.

Correggio con Severi, Gabbi (1), M. Pedroni (2), Holban (2), Castiglioni (2), F. Pedroni, Simonelli (1).

Scandiano con Vecchi, R. Busani (2), Ranati, Montanari, Montecroci (2); N. Busani, Barbieri.

