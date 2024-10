Hockey pista: quattro partite di Coppa Italia. Correggio avanti tutta. Il derby alla Sasco

Ancora un turno di Coppa Italia di hockey su pista positivo per le squadre reggiane visto che, derby di Serie B a parte, c’è da annotare una sola sconfitta. In A2 e nei due gironi di B, reggiane al comando delle rispettive classifiche.

Nella Coppa di A2 la Bdl Minimotor supera il Seregno per 5 a 2, primo tempo 2 a 0. Correggio va in vantaggio su rigore con il capitano Edoardo Righi a 3’35’’, poi raddoppia sempre con Righi su bella azione di contropiede e tiro conclusivo al volo. Seregno accorcia in avvio di ripresa, ma di nuovo avanti Correggio con un tiro diretto di Tudela e con un’azione individuale di Manuele Pedroni. Poi la gara resta sotto controllo dei locali, anche per le belle parate di Salines e il gol di Tudela. Ora la Bdl è al comando della classifica assieme all’Amatori Modena.

Correggio di mister Granell con Salines tra i pali, Menendez, Righi, Caroli, Tudela; Cinquini, Holban, Casali, Manuele Pedroni e Federico Pedroni. Seregno del tecnico Giaroni con Dimone, Pasquale, Fiazza, Tessarolo, Chirino Diaz; Alberio, Vaghi, Tremolada, Basso e Reggio.

Nella Coppa di Serie B, girone B, la Minimotor Correggio vince 10 a 3 sul Cremona ed è al comando a punteggio pieno. Correggio avanti subito 3 a 0, poi dopo il 3 a 1 dei lombardi è solo Minimotor per un totale di 4 gol di Manuele Pedroni, 3 Gabbi, 2 Holban e 1 Castiglioni.

Sempre nel girone B, pesante sconfitta del giovane Roller Scandiano a Lodi: vincono i locali 9 a 1, con l’unica rete ospite del giocatore-allenatore Nicolò Busani, giunta peraltro sul parziale di 0-6.

Il girone E vedeva il derby tra Rotellistica Sasco Scandianese e l’Italplastics Correggio, con vittoria della squadra di casa per 4 a 3. Scandiano parte fortissimo e va sul 4 a 0 con doppiette di Vivi e Consiglio. Nella ripresa Correggio recupera con la doppietta di Orfei, ma il gol di Pozzi arriva a soli 24 secondi dal termine della partita e per l’Italplastics la rimonta si ferma lì. La Rotellistica Scandianese di Massimo Barbieri è in vetta alla classifica con tre successi su altrettante gare disputate.

c.l.