Hockey pista. Scandiano pareggia a Montecchio. Correggio batte Breganze. Primo hurrà delle ragazze del Roller

Giornata molto positiva per l’hockey reggiano che, dopo la sconfitta della Sasco in A femminile a Matera, ottiene tre vittorie ed un pareggio esterno.

In A2 c’è una classifica strana, col Novara primo a 9 punti, inseguito da Roller Scandiano e Bdl Minimotor Correggio a 7. E’ questo il frutto del pareggio che Scandiano ha colto a Montecchio Precalcino per 3 a 3 e della bella vittoria della Bdl, in casa col Breganze per 4 a 3.

A Montecchio c’è alternanza di parziali e in gol vanno Barbieri, Deinite e Cinquini.

A referto mister Cupisti ha portato Raveggi, Busani, Deinite, Cinquini, Barbieri (starting five), più Busani, Rocha, Ganassi, Fontanesi e Rinaldi.

A Correggio la Bdl sa anche soffrire, e dallo 0-2 ribalta sul 4 a 2 anche in virtù di due tiri diretti "accompagnati" di Caroli che sorprendono il portiere avversario e danno il via al successo dei ragazzi di Granell. Quintetto titolare Salines, Caroli (2), Casari (2), Menendez, Righi; poi Amatulli, M. Pedroni, Holban, Castiglioni, F. Pedroni. In casa, in campionato, Correggio non vinceva addirittura dall’8 maggio 2022.

In Serie B, la Minimotor Correggio vince a Pesaro per 3 a 2, ribaltando il parziale di 0-2 con reti di Castiglioni, Pedroni e Giannotti.

In Serie A femminile, primo successo stagionale del Roller Scandiano, sul Forte dei Marmi per 2 a 1. A referto per mister Vaccari, nello starting five Teli, De Stefano (1), Malagoli, Messora (1) e Villa; poi Prandi, Depietri, Pagliari e Bartalini.

c.l.