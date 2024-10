Hockey pista Serie A. Il Roller non si spaventa e blocca Sarzana

Buona la prima. Perché per Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar ottenere un pareggio contro un avversario tradizionalmente spigoloso come l’Hockey Sarzana equivale a una mezza impresa. Compiere questa operazione nell’atto d’avvio del campionato ha poi un valore speciale. Specialmente per un gruppo ricostruito nella scorsa estate. Il 3 a 3 casalingo strappato di rimonta al quintetto ligure, dunque, permette alla truppa monzese di avere ottime motivazioni in vista della sfida esterna di sabato con il Telea Medical Sandrigo (ore 20.45, Palasport di Sandrigo). Ma i rischi non mancheranno per la rinnovata formazione assemblata dall’allenatore Ivan Jaquierz.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna per 5 a 2 incassata dall’Innocenti Costruzioni Follonica. Monza, comunque, è sicura di avere gli antidoti al presumibile assalto biancoazzurro. Pesa molto, per quanto riguarda il morale, il 3 a 3 conquistato appunto contro il Sarzana, nella scorsa stagione sempre vincente nei confronti dell’Hrcm. Quest’ultimo ha poi scoperto di poter fare subito affidamento sul talento del 17enne Valentino Marzonetto, nazionale argentino Under 19, autore di una doppietta nella prima partita in Italia. Il terzo gol biancorosso è stato siglato da Matteo Zucchetti. La tripletta ligure è stata invece firmata per esteso da Domenico Illuzzi di Giovinazzo, 35 anni. "Con l’Hockey Sarzana- ammette il direttore sportivo Stefano Cavallari - l’emozione del debutto si è fatta sentire in una formazione giovane come la nostra. Ma il pareggio è un buon risultato che vale tanta fiducia".

Gianni Gresio