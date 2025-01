Hockey pista Serie A2. Bdl, il blitz a Modena vale il secondo posto. Scandiano cade in casa

AMATORI MODENA 5 BDL CORREGGIO 6

AMATORI MODENA: Moncalieri, Ehimi, Cunegatti, Barbieri, Bozzetto; Bonettini, Malagoli, De Pietri, Vaccari. All. Farina.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Menendez, Righi, Caroli, Casari; M. Pedroni, Cinquini, Tudela, Holban, F. Pedroni. All. Granell.

Arbitro: Marcolin di Vicenza.

Reti: pt 3’ Caroli, 6’ Bozzetto (rig.), 9’ e 15’ Tudela, 16’ De Pietri (td), 19’ Tudela, 21’ Barbieri; st 3’ Bozzetto, 10’ Casari, 21’ Holban, 23’ Barbieri.

Bella partita della BDL Minimotor Correggio che vince a Modena 6 a 5 e si porta al secondo posto in classifica, dietro al solo Breganze che a sua volta supera Scandiano. Sugli scudi sicuramente l’ex Gabriel Tudela (foto) che inizia la partita in panchina, entra in campo con una vistosa fasciatura al capo dovuta ad un infortunio patito nell’ultimo allenamento e poi realizza la tripletta che di fatto segna la contesa. Correggio non è mai stato sotto, ma è stato raggiunto sul 4 a 4 in apertura di ripresa. Poi ha allungato 6 a 4, ha subito il quinto gol modenese e poi ha difeso bene nel finale quando i padroni di casa hanno fatto uscire il portiere, l’ex Moncalieri, schierando 5 giocatori di movimento nel tentativo di impattare.

SCANDIANO. Non va altrettanto bene al Centro Palmer Scandiano che incappa nella sua prima sconfitta stagionale in campionato, perdendo 2 a 4 in casa dalla capolista Breganze che legittima così la sua posizione. Il Roller inizia la partita con Vecchi tra i pali, Busani, Roca, Barbieri ed Herrero, per poi andare ad inserire nel corso della gara anche Stefani, Beato e Deinite. Unico non entrato, il secondo portiere Raveggi. Scandiano ha giocato alla pari con Breganze: subìto il primo gol al 4’, l’ha pareggiato al 6’ con Busani e sull’1 a 1 si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa i veneti vanno avanti 3 a 1, ma al 20’ è Barbieri ad accorciare le distanze. Il Centro Palmer si getta in avanti, ma nel finale la differenza la fa il portiere vicentino Giuseppe Tagliapietra che para di tutto e la rete in contropiede di Posito, a difesa rossoblù sguarnita.

SERIE B. Oggi: Pesaro-Minimotor Correggio, Italpastics Correggio-Mirandola e Roller Scandiano-Sasco Scandianese.

Claudio Lavaggi