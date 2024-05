Hockey prato serie a elite. Sfida quasi impossibile per il Città del Tricolore

Il calendario non dà una mano all’Hockey Prato Città del Tricolore (4), fanalino di coda del campionato di Serie A Elite maschile. Dopo la sconfitta di misura rimediata sul campo della battistrada Amsicora Cagliari, al termine di una gara giocata alla pari, per l’undici cittadino è in programma la sfida casalinga delle 15 contro l’HC Tevere Eur (19), che coi sardi divide il primo posto in graduatoria. Visto che la zona salvezza si è allontanata, ed è distante ora 5 lunghezze, gli uomini di Chaves devono provare a strappar punti anche quando il pronostico è avverso: il Tevere Eur è reduce da 3 successi di fila e, all’andata, si impose col punteggio di 2-1.

Domani alle 15 scatta la poule salvezza per il team di A1 femminile del Tricolore (1), che ospita alle 15 al "Balestri Gambini" l’ostica Cus Padova (6) nel primo di due match interni di fila.