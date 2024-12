Hockey Roller Club Monza sfida Tierre Chimica Montebello per la Coppa Italia

I padroni di casa, penultimi con 4 punti, hanno margini di manovra decisamente ridotti già alla decima giornata. Ma pure l’Hockey Roller Club Monza TeamServiveCar, al rientro in pista dopo lo stop casalingo con l’Ubroker Bassano, non può permettersi un’altra pattinata falsa.

La partita tra Tierre Chimica Montebello e il quintetto monzese, in programma oggi al Palasport della cittadina vicentina (ore 18), è la classica sfida che mette in palio qualcosa in più degli scontati tre punti. Monza, nona in classifica a pari punti con il Cgc Viareggio, è a ridosso della zona che consente l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Un obiettivo che sarà raggiunto dalle squadre che, al termine del girone d’andata, occuperanno le prime otto posizioni.

Al termine della prima parte del campionato, mancano ancora quattro turni. L’Hrcm, dopo l’incontro odierno, affronterà in casa Follonica e Amatori Lodi, per poi fare rotta verso Viareggio per l’atto conclusivo dell’andata. Come dire che oggi i regali, malgrado il clima natalizio, saranno un lusso proibitissimo.

Anche perché la compagine biancorossazzurra è stata molto generosa sabato scorso con l’Ubroker Bassano, vittorioso per 2 a 4. Era comunque riuscita ad agguantare il 2 a 2 con le reti di Giulio Piccoli e Matteo Galimberti. Ma commetteva poi alcune leggerezze pagate con tre espulsioni temporanee e altrettanti tiri diretti: Gerard Riba realizzava i primi due, chiudendo conto e partita.

"Sul 2 a 2 - ammette il capitano Matteo Galimberti - abbiamo commesso troppi errori. Sono successe delle cose che non dovevano succedere. E recuperare a Montebello non sarà facile".