Hockey Sarzana sfida Follonica per la settima vittoria consecutiva in A1

Una trasferta difficilissima attende l’Hockey Sarzana nell’ultima gara di regular season di A1: i rossoneri giocano questa sera a Follonica contro una delle squadre più competitive e in una delle piste più ’calde’ d’Italia. I ragazzi di mister Sergio Festa lotteranno per tentare di raggiungere la settima vittoria consecutiva e confermare il settimo posto in classifica. "È una partita fondamentale per la nostra classifica – dice mister Sergio Festa – ma soprattutto per misurarci contro una grande squadra, in una pista difficile: vogliamo sfidare noi stessi, capire il livello che possiamo raggiungere. La squadra ha ancora margini di crescita. E’ una partita da preparare bene per cercare di vincere a Follonica, perchè vogliamo prepararci anche a quello che sarà il finale di stagione. L’obiettivo è mantenere il settimo posto che ci permetterebbe di giocare i play-in in Toscana".

Il Follonica allenato da Sergio Silva arriva dalla vittoria 6-5 a Viareggio. Fra i punti di forza l’ex capitano della nazionale azzurra classe ‘87 Leonardo Barozzi, il nazionale azzurra classe ‘95 Davide Banini; il capitano, il classe ‘91 Federico Pagnini e l’argentino ex Lodi, Bassano e Viareggio, Fernando Montigel (1986). Stasera il via alle 20,45 al palasport ’Armeni’ di Follonica, arbitri Silecchia e Marinelli di Giovinazzo.

Nella foto (di Pasquali): un’azione del match di andata a Sarzana-Follonica.