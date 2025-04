Hockey Sarzana vince in rimonta a Follonica e difende il settimo posto

FOLLONICA 6 SARZANA 7

HOCKEY FOLLONICA: Barozzi, A. Maggi, D. Banini, F. Pagnini, M. Pagnini, F. Banini, Franchi, Montigel, Bracali, E. Maggi. All. Silva.

HOCKEY SARZANA: Corona, Manrique, Illuzzi, Borsi, Rubio, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Festa.

Arbitri: Silecchia e Marinelli di Giovinazzo.

Reti: 1° tempo 15’56” D. Banini, 17’07” Franchi, 24’41” Borsi. 2° tempo: 4’11” De Rinaldis, 4’21” D. Banini, 6’56” Illuzzi, 9’18” De Rinaldis, 12’49” Manrique, 16’18” Montigel, 20’17” D. Banini, 21’45” Ortiz

Espulsioni: 2° tempo:: 5’29” (2’) Montigel.

FOLLONICA– Si conclude con la settima vittoria consecutiva la regular season dell’Hockey Sarzana, che batte in rimonta il Follonica fuori casa e difende il settimo posto in classifica. Un match altalenante che nel primo tempo ha visto la formazione maremmana in vantaggio con un gol di scarto, poi nel secondo tempo i ragazzi di mister Festa hanno saputo imporsi e portare a casa il prezioso risultato. Ora Sarzana è atteso dalla seconda fase del campionato con la disputa del turno preliminare dei playoff scudetto contro il Cgc Viareggio: match di andata mercoledì 23 aprile alle 20.45 a Viareggio, ritorno sabato 26 al PalaTori di Sarzana: l’altro preliminare è Giovinazzo-Monza.

Tornando alla partita di Follonica, padroni di casa avanti sul 2-0 con Banini e Franchi, Sarzana accorcia all’ultimo minuto del primo tempo, con un tiro potentissimo di capitan Davide Borsi. Nel secondo tempo il pari rossonero di De Rinaldis, il Follonica però torna subito in vantaggio con la doppietta di Davide Banini. Al 6’ minuto l’espulsione di Montigel per fallo su Ortiz, i rossoneri riescono a sfruttare la superiorità numerica pareggiando con Illuzzi, al 22° centro stagionale. Al 10° minuto il sorpasso sarzanese, realizzato da De Rinaldis, che porta i suoi sul 4-3; di lì a poco arriva il 5-3 di Manrique. Finale emozionante: al 17’ il 5-4 di Montigel con un tirp che si insacca rimbalzando sulla schiena di Corona, che un minuto dopo para un rigore a Banini.

Quando mancano meno di cinque minuti dalla fine arriva il gol della tripletta di Davide Banini, che riporta la squadra sul pareggio. A chiudere i conti del match è Illuzzi che con un bellissimo gol regala la clamorosa vittoria ai rossoneri. "Per noi era fondamentale vincere per riuscire a mantenere il settimo posto – sottolinea mister Sergio Festa – avevamo di fronte una grandissima squadra. Abbiamo preparato bene la partita, anche sotto 2-0 non abbiamo perso la lucidità e, anzi, abbiamo macinato gioco costruendo la vittoria durante la partita. I ragazzi sono stati incredibili, ci hanno messo tutto quello che avevano. Siamo molto contenti del nostro processo di crescita, possiamo migliorare ancora ed è quello che vogliamo fare nel finale di stagione".