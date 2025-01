Hockey. Serie A femminile e serie C maschile:. Ferrara su due fronti

Un fine settimana tra serie A e ripresa della serie C di hockey. Il pattinodromo ‘Giorgio Burani’ di Ferrara sarà teatro di due partite dei rispettivi campionati. Nell’ordine sabato 25 gennaio alle 19 prevista la terza giornata del campionato femminile di serie A, dove il Ferrara Hockey Warriors -Tergeste Trieste sarà opposta alle ragazze del diavolo Vicenza. Un avvio di stagione sicuramente confortante per la formazione allenata da Giulia Dalla Ba’, che anche giocatrice, frutto di due vittorie, una all’over time a Milano e l’ultimo sabato in casa contro l’Edera Trieste con un rotondo 6-0.

La classifica al momento vede in testa l’HC Milano con 7 punti, ma con tre partite disputate, seguono con due gare a 6 punti Certificazione CRT dei Cecchini e Sono arrivato a Bomporto, poi a 5 punti Warriors-Tergeste.

La partita casalinga contro la formazione veneta può essere per le ragazze dei Warriors-Tergeste un’occasione per confermarsi nella parte alta della classifica. Domenica 26 gennaio alle 15, sempre al pala ‘Burani’, riprende il campionato maschile di serie C, con la sesta giornata.

Il Ferrara hockey dopo la lunga pausa, dovrà cercare d’invertire la rotta della propria stagione, in quanto arriva da cinque sconfitte consecutive. L’ultima, prima delle festività natalizie, contro l’Empoli, con un passivo pesante di 5 a 0. La partita di domenica sarà la prima del nuovo anno e sfiderà in casa il Forlì che al momento si trova al sesto posto in classica con tre punti. La formazione della coach Giulia Dalla Ba’ scenderà in campo decisa alla ricerca della prima vittoria e primi punti in campionato.

Mario Tosatti