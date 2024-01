Hockey Serie A. Il Roller aspetta il Montebello per vendicarsi

La sfida dell’andata aveva fatto scattare un primo segnale d’allarme. Perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, dopo aver travolto per 7 a 0 il Vercelli nella partita inaugurale del campionato, nel turno successivo era inciampato sulla pista del Tierre Chimica Montebello. A incrinare alcune certezze biancorossazzurre non era stata tanto la sconfitta, sancita dal punteggio di 6 a 4, ma soprattutto le modalità del primo stop stagionale. "Per come si è perso a Montebello - aveva sentenziato il dirigente Franco Girardelli - non ci sono scusanti". Un motivo in più per affrontare con la giusta carica l’incontro di di ritorno, in programma domani sera alle 20.45 al PalaBiassono.

I padroni di casa non potranno schierare il quintetto migliore: sarà assente per squalifica l’argentino Fran Bielsa. La concomitanza con Monza-Inter, inoltre, indurrà probabilmente alcuni fedelissimi a tradire l’hockey per il calcio di Serie A. Ma la truppa allenata da Tommaso Colamaria di alternative non ne ha: deve riscattare lo stop accusato a Montebello per provare a uscire dalla zona playout. L’operazione è complicata, ma non impossibile: Monza ha 11 punti, Montebello 18. L’Hrcm si lascia alle spalle il successo per 0 a 10 a tavolino ottenuto con il Vercelli nella prima di ritorno. Una conseguenza del ritiro della formazione piemontese, già andata a occupare una delle due scomode poltrone riservate alle squadre retrocesse. Alcuni suoi ex giocatori, intanto, hanno rinforzato proprio le concorrenti dell’Hrcm nella ricorsa alla salvezza. "Per strada - ammette Girardelli - abbiamo già lasciato troppi punti. La squadra è strana: fa bene con le grandi e poi perde con le rivali alla sua portata".