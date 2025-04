Hockey Serie A. Il Roller insegue il colpo a sorpresa in casa Lodi

Bisognerà cercare un risultato positivo su una pista sempre difficile per le stecche biancorossazzurre. Ma a questo punto l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, titolare del settimo posto in classifica, dovrà forzatamente cercare il colpo di coda a sorpresa. Un obiettivo da inseguire domani sera (ore 20.45) al PalaCastellotti contro l’Amatori Wasken Lodi, terzo inquilino della graduatoria. Lodi è la prima alternativa alla capolista Trissino e al Forte dei Marmi, sua vice, mentre Monza, più modestamente è già gratificata dall’ormai certo approdo nei playoff. La squadra allenata da Ivan Iaquierz ora punta appunto a mantenere la posizione presidiata attualmente, grazie a un bottino di 32 punti. Un progetto messo a rischio dalla gran rimonta del Sarzana, nel turno precedente capace di far saltare il banco dell’UBroker Bassano con il punteggio di 2 a 1. Pure il Giovinazzo si è avvicinato, battendo Sandrigo. L’Hrcm, invece, ha archiviato il terz’ultimo turno della stagione regolare perdendo per 6 a 2 con l’Innocenti Costruzioni Follonica. Come conseguenza, la lotta per approdare nelle posizioni comprese tra l’ottava e la dodicesima (cioè quelle utili per disputare i preliminari dei playoff) si è riaccesa: Monza (32) deve guardarsi da Sarzana e (30) e da Giovinazzo (29). Non il massimo per una squadra attesa dal derbissimo del sabato sera con i tradizionali rivali lodigiani. Monza, comunque, nella sfida di andata s’impose per 6 a 3. Allora, però, il quintetto giallorosso non poté utilizzare il portiere titolare Valetin Grimalt, squalificato per un turno. Il giocatore argentino venne sostituito da Riccardo Porchera.

"Ci attende - ammette il direttore sportivo Stefano Cavallari - un finale all’ultimo respiro. A Lodi comunque ce la giocheremo, come sempre. Queste partite non hanno pronostico".

Gianni Gresio