Hockey Serie A. Il Roller in pieno tour del force. Prossima tappa il derby con Lodi

Gli esami non finiscono mai per un quintetto impegnato sul fronte italiano e su quello europeo. Chiedere all’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar per saperne di più. La squadra allenata da Tommaso Colamaria, in ogni caso, ha iniziato con il pattino giusto un periodo caratterizzato dalla disputa di tre incontri in sette giorni. La serie è stata inaugurata positivamente con il 5 a 3 sul Tierre Chimica Montebello, rivale nella corsa salvezza. Questa sera alle 20.45, Monza sfiderà al PalaCastellotti di Lodi l’Amatori Wasken. La partita è uno dei tre anticipi imposti dagli impegni europei delle stecche tricolori. L’Hrcm sabato dovrà infatti vedersela in trasferta (ore 19.30) con la compagine spagnola del Noia, cioè con una rappresentante della nobiltà dell’hockeysmo continentale. In questo caso c’è in palio il passaggio ai quarti di finale della Coppa WSE, l’ex Coppa Cers. La compagine bancorossazzurra ha già fatto un mezzo miracolo nell’andata degli ottavi, battendo per 3 a 2 la formazione catalana al PalaBiassono. L’altra metà del miracolo andrà quindi compiuta su una pista munitissima, casa della formazione che nel campionato spagnolo è preceduta solo dal Barcellona. "In effetti - ammette il dirigente Franco Girardelli - i favoriti, adesso, sono loro". L’odierno confronto di campionato, invece, appare meno impossibile per gli ospiti.

La partita d’andata finì 3 a 3, ma è anche vero che per il derby tra Monza e Lodi, divise da un’accesa rivalità, diventa sempre un azzardo formulare una previsione. L’Hrcm, che al PalaCastellotti non ha ancora provato la gioia di un’affermazione, recupera l’argentino Fran Bielsa, nei due turni precedenti di campionato relegato in tribuna da una squalifica. "L’Amatori - aggiunge Girardelli - é più attrezzato, ma la nostra squadra con le grandi finora ha fatto bene. Con il Forte dei Marmi, malgrado la netta sconfitta maturata nella ripresa, ha giocato un primo tempo spettacolare".

