Hockey serie A1. Cgc, serata nerissima. Infortunio choc per Mura

gb mec cgc viareggio

2

indeco afp giovinazzo

4

GB MEC CGC VIAREGGIO: Gomez, Rosi, Cinquini, D’Anna, Muglia, Raffaelli, Mura, Lombardi. All. Cupisti

INDECO AFP GIOVINAZZO: Veludo, Amato, Clavel, Colamaria, Mezzina, Tabarelli, Turturro. All. Depalma. Arbitri: Galoppi, Parolin.

Reti: 6’ pt Colamaria, 11’ Tabarelli, 20’ pt Mezzina, 25’ pt Cinquini; 14’ st Tabarelli, 22’ st Muglia.

Note: ammonito Mezzina.

VIAREGGIO – Nello sport, come nella vita, ci sono proprio quelle giornate no. E serata nera, anzi nerissima, è stata quella che ha visto il Gb Mec Cgc Viareggio cedere 4-2 contro l’Indeco Afp Giovinazzo. Nera per i tre tiri da fermo falliti (2 rigori e 1 tiro diretto) e per i tre legni colpiti; nerissima per il grave infortunio occorso all’ex di turno Mura che a metà ripresa, a seguito di uno scontro fortuito con Clavel, è dovuto uscire in barella semi incosciente e con una copiosa perdita di sangue da naso e bocca (il giovane argentino del Cgc è stato portato all’ospedale Versilia per una tac).

Sul risultato finale a pesare i demeriti di un Cgc arruffone, la tangibile sfortuna e le parate di un ottimo Veludo. Ma sarebbe ingiusto non riconoscere i meriti del Giovinazzo che, con l’avvento in panchina di Depalma, ha giocato una partita lucida e pratica. La sfortuna si si abbatte sul Cgc già al momento dello 0-1, dato che la pallina scoccata da Colamaria supera la linea beffardamente dopo esser finita sul palo e carambolata sulla schiena di Gomez. E c’è tanta sfortuna anche quando Cinquini coglie il palo su rigore. Chi non ricorre alla cabala è Tabarelli, che su tiro libero fa il 2-0. Il Cgc non trova conclusioni pulite e, per di più, fallisce anche il secondo rigore con Lombardi che non riesce ad angolare la conclusione. Ciliegina sulla torta il 3-0 di Mezzina con un velleitario tiro da centrocampo. Nel finale c’è il tempo per un palo di Lombardi e per un tiro diretto fallito da Muglia. La rete di Cinquini, a 2 secondi dalla fine della prima frazione, è pura illusione. La ripresa ha poco da dire. Cgc all’assalto, infilato nuovamente da Tabarelli e capace di accorciare con l’indomito Muglia.

Sergio Iacopetti