Hockey serie A1. Il Bassano di ’Ale’ punisce il Cgc. Bianconeri volitivi ma poco pimpanti

BASSANO: Verona, Riba, Pozzato, Galbas, Sousa Da Silva, Tamborindegui, Barbieri Baggio. All. Bertolucci.

CGC VIAREGGIO: Gomez, D’Anna, Rosi, Cinquini, Lombardi, Mura, Raffaelli. All. Cupisti.

Arbitri: Rago e Hyde.

Marcatori: 7’pt Riba, 12’ pt Galbas, 22’ pt Lombardi; 8’ st Sousa da Silva, 10’ st Barbieri, 21’ st Muglia, 24’ st Sousa Da Silva, 25’ st Tamborindegui.

Note: ammoniti Barbieri e Mura.

BASSANO – Sulla pista dell’ex Ale Bertolucci serviva un Gb Mec Cgc Viareggio pimpante e determinato, peccato che, seppur l’impegno non sia mancato, la pimpantezza si sia vista solo a tratti. Il Cgc continua il suo periodo di flessione e, complice il nuovo successo di un Giovinazzo in ascesa, deve iniziare a guardare non solo l’ottavo posto (ultimo valido per i playoff), ma anche quello che accade dietro. Sconfitta che ci sta, forse troppo larga nel divario, ma è giusto riconoscere anche che come il portierone Gomez abbia sciorinato un’altra prova importante. Gomez che già nei primo 5’ si esalta su Ribas, su Silva e poi sull’ex Forte Galbas. Il Cgc appena prova a mettere la testa fuori va sotto, quando Riba beffa Gomez con un tocco di fino vicino alla porta. Cupisti cerca di scuotere la squadra con gli ingressi di Mura e Muglia, ma Galbas raddoppia, con una staffilata. Ancora Gomez evita il 3-0, respingendo il tiro diretto di Riba ed è lì che il Cgc riesce, finalmente, a creare qualcosa approfittando anche di una difesa veneta un po’ disattenta. Mura per due volte in solitudine non sfrutta l’occasione, cosa che invece fa Lombardi per l’1-2.

L’inizio della ripresa pare a tinte bianconere, ma Silva, con una bella piroetta, infila il 3-1. Gomez respinge ancora su Tamborindegui ma cade alla bordata dalla distanza di Barbieri per l’1-4. Nell’ultimo quarto di gara D’Anna colpisce il palo, Gomez e Verona si alternano in qualche bella parata, sino al 10° fallo veneto che porta l’ex Samu Muglia a siglare il 2-4. La partita è finita, ma dopo un palo di Riba su rigore, il Bassano trova due reti in 1’. La prima di Sousa Da Silva e la seconda di Tamborindegui.

Sergio Iacopetti