Hockey Serie A1. Il Roller va a Trissino. La gara più dura per testare le forze

Sempre più difficile. Perché, col passare dei turni, crescono le qualità degli avversari. La giornata numero quattro mette in cartello il confronto in Veneto tra l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar e il Trissino. L’appuntamento è fissato oggi alle 18 al PalaDante. I padroni di casa sono giudicati quanto di meglio si possa trovare in campionato. L’impervio confronto dirà, inevitabilmente, qualcosa di più sul quintetto biancorossazzurro, finora protagonista di duelli con rivali temibili (Sarzana, Sandrigo e Valdagno), ma non terribili. Questo Trissino, invece, promette di essere una formazione in arrivo da un altro pianeta rotellistico. Finora ha ottenuto due successi in altrettante partite, ma deve recuperare la gara col Follonica. L’Hrcm, dopo il pareggio col Sarzana, ha battuto in trasferta il Sandrigo e chiuso sul 3 a 3 la sfida casalinga col Why Sport Valdagno. Un capolinea amaro per la squadra allenata da Ivan Jaquierz, tre volte in vantaggio grazie ai gol di Francisco Bielsa e altrettante.

"A Trissino - sottolinea lo stesso Bielsa - ce la giochiamo comunque". "Il Trissino - ammette il capitano Matteo Galimberti - è la formazione da battere, è la superfavorita per lo scudetto. Ma noi ogni settimana lavoriamo duro. E siamo una squadra giovane che può dare del filo da torcere a tutti".